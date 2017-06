Auto von Zug gerammt: Lenker starb

In Piesendorf (Pinzgau) ist Mittwochvormittag ein Autofahrer bei einer Kollision mit einem Zug gestorben. Der Mann hatte eine Garnitur der Pinzgauer Lokalbahn übersehen und war trotz Rotlichts auf einen Bahnübergang gefahren.

Der Unfall passierte beim Bahnübergang zum Gewerbegebiet in Piesendorf. Dort verläuft die Eisenbahn parallel zur Mittersiller Bundesstraße (B168). Nach Informationen des Roten Kreuzes dürfte der Mann in einem Firmenwagen mit oberösterreichischem Kennzeichen von der Bundesstraße in Richtung Gewerbegebiet abgebogen sein und wollte trotz Rotlichts den Übergang überqueren.

Lokalbahn prallte gegen Fahrerseite des Autos

Dabei rammte der von Zell am See kommende Zug mit relativ hohem Tempo das Auto auf der Fahrerseite. Der Lenker wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Ärztin habe nur noch den Tod feststellen können, so Rot-Kreuz-Einsatzleiter Georg Bernhard. Sonst wurde dem bei dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei ermittelt noch an Ort und Stelle, danach räumt die Feuerwehr die Unfallstelle.