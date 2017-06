Schon wieder Wettlokal überfallen

Zum zweiten Mal in 24 Stunden ist im Land Salzburg ein Wettlokal überfallen worden. In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter in Eugendorf (Flachgau) zugeschlagen, nachdem die Nacht zuvor ein Wettlokal in Hallein (Tennengau) dran war.

Noch gibt es laut Landeskriminalamt keinen Hinweis darauf, ob es ein und derselbe Täter war. In Eugendorf kam er gegen 23 Uhr und trug eine Maske. Nur ein Angestellter war im Raum des Wettlokals an der Salzburger Straße. Er verlangte Geld mit einer vorgehaltenen Pistole. Der Angestellte gab dem Räuber die Scheine. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Niemand wurde verletzt

Der Räuber flüchtete, die Fahndung blieb bisher laut Ermittlern erfolglos. Im Vergleich zur Tat in Hallein gibt es zwei Unterschiede. Der Angestellte in Eugendorf wurde nicht verletzt. Und es gibt Bilder aus der Überwachungskamera, die möglicherweise am Dienstag für die Fahndung noch veröffentlich werden. Sie werden noch vom Landeskriminalamt ausgewertet. Der Räuber von Eugendorf soll 1,90 Meter groß sein. Er trug helle Sportbekleidung mit Kapuze und dunkle Handschuhe.

