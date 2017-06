Prozess gegen Schaden: Emotionaler Auftakt

Beim Landesgericht hat Dienstag der Prozess gegen Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) begonnen. Dieser zeigte am ersten Tag starke Emotionen. Insgesamt sechs Beschuldigten wird im Finanzskandal eine Behilfe zur Untreue vorgeworfen.

Tränen, Schulterklopfen, ein Handschlag von einem Freund und ein Kuss von seiner Ehefrau, die bei dem Prozess ebenfalls zuhört: Sichtlich betroffen hat der Salzburger Bürgermeister am Dienstagmorgen das Landesgericht betreten. Schon vergangene Woche hatte er anklingen lassen, er sei froh, dass der Prozess endlich losgeht.

Verteidiger: „E-Mails aus Zusammenhang gerissen“

Der Anwalt des Bürgermeisters ist Walter Müller. Es geht bei dem Prozess auch um E-Mails zwischen Stadt- und Landespolitik, die der Staatsanwaltschaft als Beweismittel dienen. Diese seien aus dem Zusammenhang gerissen und würden nichts beweisen, so der Verteidiger: „Er ist sicher sehr angespannt. Das ist eine schwierige Belastung für ihn. Er ist aber guter Dinge, dass das Verfahren mit einem Freispruch endet.“

ORF / Christine Hackenbuchner

Rathgeber als Hauptbeschuldigte

Auch alle anderen Angeklagten hoffen auf Freisprüche und haben im Vorfeld ihre Unschuld beteuert. Hauptangeklagte ist Monika Rathgeber, die Zentralfigur im Finanzskandal und in anderen Aspekten der Affäre schon verurteilt. Ebenfalls hauptangeklagt ist ihr Ex-Mitarbeiter. Dazu kommen der frühere Spitzenpolitiker und Finanzlandesrat Othmar Raus und Eduard Paulus, inzwischen Pensionist, früher oberster Finanzbeamter und Rathgebers Vorgesetzter. Komplettiert wird die Anklagebank schließlich mit zwei Spitzenbeamten des Magistrats, die früher in der mittleren Ebene tätig waren.

Stadtpolitik nach Spekulationsgeschäften nervös

Von 2003 bis 2007 hatte die Stadt Salzburg Spekulationsgeschäfte laufen - so wie einige andere Städte und Länder auch. Die Produkte trugen die klingenden Namen der dazugehörigen Banken. Doch vor fast zehn Jahren stürzten die Kurse ab, und bei der Stadt Salzburg wurde man nervös. Das zeigen Emails von damals deutlich: Die Finanzabteilung schreibt, der Bürgermeister sei aus allen Wolken gefallen, als er von den möglichen Verlusten erfahren habe. Die Beamten rechneten herum und suchten nach Alternativen.

Staatsanwaltschaft sieht Millionenschaden

Fast gleichzeitig sprachen Vertreter der Stadt diskret mit dem Land. Zuerst ging es wohl um gute Ratschläge, dann aber um die Übernahme der Geschäfte. Am 11. September 2007 stieg das Land in die Verträge der Stadt ein. Die Stadt musste dafür nichts zahlen, obwohl die Derivate mit fast fünf Millionen Euro im Minus standen.

So sei ein Millionenschaden für das Land Salzburg entstanden, sogar mit Anlauf und sehenden Auges: So sieht es Staatsanwalt Gregor Adamovic. Er vermutet hinter dem Deal außerdem eine politische Absprache zwischen Bürgermeister Schaden und Raus und sieht eine Mitschuld der Politiker.

2012 flog der Finanzskandal auf

Ganz anders argumentiert die Gegenseite: Schon vor Wochen erklärten Schaden und sein Anwalt, das Land habe die Geschäfte gewollt, um nicht die eigenen, riesigen Spekulationen zu gefährden. Der Finanzplatz Salzburg blieb indes ruhig und das Stadt-Land-Geschäft blieb zumindest vorerst unter der Decke.

Doch im Jahr 2012 wurde der große Salzburger Finanzskandal enthüllt, und auch die Stadt geriet wieder in den Fokus. Beamte und Politik räumten damals ein, es habe ähnliche Geschäfte gegeben. Doch sie seien aufgelöst, und zwar ohne Verluste.

Ermittler entdeckten pikante Emails

Interessant blieben die Geschäfte aber für die Staatsanwaltschaft. Ihre Ermittler kamen zu mehreren Hausdurchsuchungen ins Schloss Mirabell und fanden dabei auch einiges - etwa pikante Emails, die den Eindruck entstehen lassen, dass Beamte und Politik mit ausgeklügelten Formulierungen die ganze Causa geheim halten wollten.

Was an all diesen Vorwürfen tatsächlich dran ist, kann nur das Gericht klären. Der Prozess beginnt nun zehn Jahre nach der mutmaßlichen Tat und vier Jahre nach Beginn der Ermittlungen. Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück. Ein erstes Urteil könnte im Juli fallen.

Links: