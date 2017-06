Badestrand Hof: Kulturverein als neuer Betreiber

In Hof (Flachgau) übernimmt jetzt der örtliche Kulturverein den Badebetrieb im gemeindeeigenen Naturstrandbad am Fuschlsee. Der Kulturverein K.U.L.T sieht darin eine Chance, das Budget für die vielen Veranstaltungen aufzubessern.

Aus Sicht des Bürgermeisters ist diese Lösung ideal, weil so die Mitarbeiter im Kulturzentrum das ganze Jahr beschäftigt werden können. Am Samstag, 10. Juni wird der „Kulturstrand Hof“ feierlich eröffnet.

Der Hofer Naturbadestrand ist ein idyllisches Plätzchen am malerischen Fuschlsee unweit von Schloss Fuschl und bei Badegästen fast ein Geheimtipp. Der alte Pächter hat aber aufgehört und die Gemeinde hat dem neuen Kulturverein K.U.L.T kurzerhand den Betrieb des Strandes angeboten.

„Chance, Geld für Kultur zu lukrieren“

Dieser hat angenommen, bestätigt Obmann Daniel Mayrhofer. "Kultur wird subventioniert, weil sie sich nicht selbst finanzieren kann. Und hier sehen wir als Kulturverein für uns die Möglichkeit, aus einer Nebentätigkeit Mittel für die Kultur zu lukrieren.

Naturstrandbad Hof

Wieviel Sponsorgeld der Kulturverein aus dem Badestrand holen kann, ist noch ungewiss. Jedenfalls muss er Pacht zahlen und drei Mitarbeiter beschäftigen, mit den Einnahmen aus Eintritt (2.50 Euro), Strandkiosk und Parkplatz (3.00 Euro pro Auto) und künftig auch aus Freiluftkonzerten am Seeufer.

Bürgermeister zuversichtlich

Der Hofer Bürgermeister Thomas Ließ (ÖVP) zeigt sich jedenfalls zuversichtlich. Der Naturbadestrand habe bisher immer gut funktioniert. Mit den neuen Kulturpächtern bleibe das Strandbad in heimischen Händen. Außerdem können die Gastro-Mitarbeiter des Hofer Veranstaltungszentrums so auch in den Sommermonaten beschäftigt werden, betont Ließ.

