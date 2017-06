Hallein: Überfall auf Wettlokal

In Hallein (Tennengau) hat ein Unbekannter in der Nacht ein Wettlokal in der Innenstadt überfallen. Er konnte mit Beute in unbekannter Höhe flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Kurz nach 23 Uhr hat der Räuber das Wettlokal betreten. Nachdem der Räuber einen Standtresor hinter dem Verkaufspult bemerkt hatte, versetzte er dem 19-Jährigen mit der Waffe einige Stöße gegen den Hinterkopf und nötigte ihn, den Tresor zu öffnen. Der geschockte Angestellte war alleine im Wettlokal und übergab dem Räuber Geldscheine. Die genaue Summe ist noch nicht bekannt.

Anschließend flüchtete der Täter und rannte in Richtung Stadtzentrum - Salzach davon. Der 19-Jährige erlitt einen Schock. Er war durch die Hiebe mit der Pistole verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn in das Unfallkrankenhaus Salzburg.

Überwachungskamera liefert keine Bilder

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich keine weiteren Personen in dem Wettbüro. Laut Polizei wurden von der technischen Überwachungsanlage im Lokal keine Daten aufgezeichnet und gespeichert.

Der Täter ist nach Angaben des Opfers 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug blaue Jeans, einen grauen oder dunklen Sweater und eine Sturmmaske. Der Mann sprach gebrochen Deutsch.

