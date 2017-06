Äpfel aus Österreich heuer Mangelware

Salzburgs Märkten und Geschäften gehen die heimischen Äpfel aus. Grund für den Engpass sind die schweren Schnee- und Frostschäden in den wichtigen Apfelanbaugebieten Steiermark, Südtirol, Burgenland oder Vorarlberg.

Die Konsumenten in Salzburg reagieren bereits mit Reklamationen. Wer Äpfel aus Österreich sucht, der findet nur mehr wenige Sorten. „Wir wussten eigentlich schon seit dem Winter, dass es heuer weniger österreichische Äpfel gibt. Aber jetzt fällt es so richtig auf. Selbst in einem Supermarkt habe ich kürzlich keine österreichischen Äpfel mehr gefunden - leider“, sagt etwa Julia Wurzenberger aus Salzburg.

Marianne Gruber aus Golling beobachtet, dass die Preise für Äpfel ständig steigen. „Ich schrecke mich da schon manchmal. Wenn ich ein Kilo Äpfel kaufe, dann sind das meistens sechs Stück, die dann zwischen 3 und 3,50 Euro kosten“, kritisiert Gruber.

Standlerin: „Haben nur mehr Elstar und Boskop“

Die Standler auf der Salzburger Schranne bieten mittlerweile Äpfel aus Brasilien oder Chile an, Äpfel aus Österreich füllen hingegen nur mehr wenige Steigerl und sind teuer. „Wir haben noch steirische Äpfel der Sorten Elstar und Boskop - andere Sorten haben wir leider nicht mehr, weil die schon anfangen, wirklich weich zu werden. Außerdem haben die Konsumenten jetzt schon eher Lust auf Erdbeeren, Kirschen oder Marillen. Da macht sich schon der Sommer bemerkbar“, schildert Schrannenstandlerin Sonja Muttenthaler.

Grundsätzlich ist es nicht ungewöhnlich, dass mit Ende Mai die Äpfel aus Österreich weniger werden. Heuer müssten die Märkte allerdings schon um 20 Prozent mehr importieren als im Jahr 2016, bestätigt die Sprecherin des Spar-Konzerns, Nicole Berkmann.

Heimische Äpfel könnten auch 2018 knapp werden

„Wir versuchen, Äpfel aus anderen Ländern zu bekommen, derzeit vor allem aus Italien, aber auch bereits aus Südafrika - aus Ländern eben, wo es genügend Äpfel noch oder schon wieder gibt, weil geerntet werden kann. Wir tun das nicht sehr gerne und geben österreichischen Äpfeln den Vorzug. Aber wenn es aus Österreich keine gibt, dann müssen wir eben auf andere Länder zurückgreifen.“

Auch im Jahr 2018 könnten österreichische Äpfel wieder knapp werden: Denn auch heuer im April haben Temperaturen von minus 6 Grad in der Steiermark, in Vorarlberg, im Südburgenland und in Kärnten punktuell zu großen Schäden in den Obstgärten geführt. Im Land Salzburg gibt es keinen Erwerbsobstbau, die Salzburger Bauern bewirtschaften lediglich Streuobstwiesen.