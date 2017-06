Online-Beratungssystem fürs Müll Sparen

Mit einem neuen Online-Beratungssystem mit der Bezeichnung „Müll-Checker“ will die Stadt Salzburg ihren Bürger künftig bei der Müllgebühr sparen helfen. Das System existiert vorerst in einer Spielversion, in der es die Bürger testen können.

Wer seine Abfälle genau trennt, soll künftig in der Landeshauptstadt weniger Müllgebühr zahlen. Noch immer landen zu viele trennbare Altstoffe im Restmüll. Der neue Online-Müllchecker soll helfen, richtig zu trennen und damit zu sparen, erklärt der Leiter des Abfallservice in der Stadt Salzburg, Winfried Herbst, an einem Beispiel.

„Wohin soll man seine vielen Bierkapseln entsorgen oder Unmengen alter Prospekte? Das System hält für praktisch alle Fragen, die da auftauchen können, eine Antwort parat. Im System kann der Konsument aber zum Beispiel auch nachschauen, wo der zu seinem Wohnort nächstgelegene Müllbehälter steht, in dem er zum Beispiel seine Altkleider entsorgen kann. Er gibt dann seine Adresse und den Begriff für den zu entsorgenden Gegenstand ein und erhält sofort eine Information mit dem kürzesten Weg zum nächsten Müllbehälter, der dafür geeignet ist.“

Per Mausklick persönliche Beratung bestellbar

Für noch offene Fragen kann per Mausklick auch eine persönliche Beratung anfordert werden. Wer seinen Müll ordentlich trennt, helfe bei der Entsorgung nicht nur der Stadt sparen, sondern auch sich selbst, betont Herbst.

Stadt Salzburg/wildbild

„Dann findet man vielleicht mit der Tonne jener Größe, die man gerade hat, länger aus oder kann eine kleinere, günstigere Tonne nehmen oder ein längeres Zeitintervall für die Entsorgung, was dann auch weniger Müllgebühr bedeutet“, betont Herbst. Weitere Details findet man auf der Homepage der Stadt Salzburg. Das neue Müllgebühren-System soll Anfang 2018 in Kraft treten.

Links: