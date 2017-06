Katschbergtunnel war nach Unfall gesperrt

Der Katschbergtunnel war Sonntagfrüh nach einem schweren Verkehrsunfall im Tunnel zwei Stunden lang gesperrt. Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer, eine weitere leicht verletzt.

Ein 50-jähriger Deutscher war mit seinem Auto samt Anhänger Richtung Salzburg unterwegs. Als er vom Wagen eines 25-jährigen Lenker aus dem Pongau überholt wurde, geriet der Wagen des Deutschen an die Gehsteigkante und touchierte die Tunnelwand. Dann kippte das Fahrzeug um und schlitterte auf dem Dach 70 Meter weit.

Bei dem Unfall wurden der Deutsche, seine mitfahrende Ehefrau und die im Heck sitzende Schwiegermutter schwer verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch Notzärzte in die Krankenhäuser Tamsweg (Lungau) und Spital (Kärnten) gebracht. Der Lenker aus dem Pongau kam mit leichten Verletzungen davon. Am Einsatz waren fünf Rettungsfahrzeuge, 19 Rotkreuz-Helfer und zwei Notärzte aus Salzburg bzw. Kärnten beteiligt.

zurück von weiter

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, an den Einrichtungen im Tunnel erheblicher Sachschaden. Ein beim Pongauer Lenker vorgenommener Alkotest ergab ein Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, zudem wird er angezeigt. Erst gegen 8.30 konnte der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden. Während der Sperre des Tunnels kam es in beiden Fahrtrichtungen zu einem längeren Stau.

Links: