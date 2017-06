Salzburger Pfingstdult eröffnet

Im Salzburger Messezentrum haben sich am Samstag die Tore zur diesjährigen Pfingstdult geöffnet. Viele Menschen nutzen gleich am Samtag das schöne Wetter für einen Besuch des größten Volksfests in Westösterreich.

Besonders beliebt war wie immer der Vergnügungspark. Die Dult war früher ein Jahrmarkt und ebenso wie damals werden heute Waren aller Art feilgebotenen- von Mode, Werkzeugen bis zu klassischen Haushaltsbedarf.

Auf Klassiker wie Autodrom, Geisterbahn oder Kettenkarusell wird nicht verzichtet.

Volksfest läuft bis einschließlich 11. Juni

Die Dult ist noch bis nächsten Sonntag geöffnet. Am Dienstag ist Familientag- da gibt es Rabatte bei den Fahrgeschäften.

