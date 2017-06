Neue Kurse: E-Bikes für Ältere gefährlich

Ältere Menschen sind besonders gefährdet, mit elektrisch angetriebenen Fahrrädern zu verunglücken. In Salzburg ab es 2016 viele Verletzte und drei Tote. Beim ÖAMTC können Senioren das Fahren mit den E-Bikes trainieren.

Die Zahl der Toten hat sich bundesweit im Vorjahr verfünffacht: 16 Tote gab es im Jahr 2016. Alle drei der Salzburger Toten waren mehr als 70 Jahre alt. Ältere seien oft überfordert mit den technischen Wunderwerken. Sie sind schwerer, schneller, haben einen anderen Schwerpunkt. Man muss anders mit ihnen fahren.

ORF

Mehr Mobilität im Bergland

Gerade in Bergregionen mit anstrengenden Wegen und Straßen im Auf und Ab bringen E-Bikes der älteren Generation auf dem Land neue Mobilität, auch wenn keine Autos vorhanden sind. Immer mehr Leute über 60 lieben ihre Elektrofahrräder, sagt auch Josef Dürager vom ÖAMTC: „Man darf das nicht unterschätzen. Die Beschleunigung ist groß. Man erreicht in kurzer Zeit eine hohe Geschwindigkeit. Auf den Brems- und Anhalteweg muss genau geschaut werden. Wenn Sand liegt, ist es wirklich sehr gefährlich.“

Nächster Kurs im Herbst

Der ÖAMTC bietet in seinem Fahrsicherheitszentrum in Eugendorf spezielle Kurse an. Der nächste beginnt im Herbst.