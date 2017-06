Streit um Krankenhaus Mittersill geht weiter

Die Auseinandersetzung in der Landespolitik um das Krankenhaus Mittersill geht weiter. Im Mai haben weitere Ärzte die Kündigung eingereicht. Die Salzburger SPÖ spricht in einer Aussendung davon, dss das Spital jetzt ohne Ärzte dastehe.

Von der Stammbelegschaft sei niemand mehr da. Der ressortzuständige Spitalsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) weist die Behauptungen zurück, ebenso der Geschäftsführer der Tauernkliniken: An den Standorten Zell am See und Mittersill seien weiterhin rund 120 Mediziner tätig. Es könne keine Rede davon sein, dass in Mittersill keine Ärzte mehr arbeiten würden, betonen Stöckl und der Krankenhaus-Manager.

