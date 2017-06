Nationalpark erhielt höchste EU-Agrarförderung

Der Salzburger Nationalparkfonds hat im Jahr 2016 mit 5,4 Millionen Euro die höchste Agrarförderung der EU in Österreich erhalten. Das geht aus der Transparenzdatenbank hervor.

Rund 5,4 Millionen Euro sind im Vorjahr aus EU-Töpfen in den Nationalpark geflossen - das Geld wurde unter anderem für „Dorferneuerung in ländlichen Gebieten“ verwndet. In der Datenbank sind alle geförderten Institutionen, Betriebe und Unternehmen aufgelistet. Seit Gründung des Nationalparks Hohe Tauern hat die Region massiv von EU-Förderungen profitiert. Unterstützt wurden vor allem Projekte in den Bereichen Landwirtschaft und Tourismus.

Auch Red Bull erhielt Agrarförderung

Agrar-Förderungen erhalten auch namhafte Firmen wie etwa Red Bull: Die Dietrich Mateschitz Kommanditgesellschaft erhielt im Jahr 2016 etwas mehr als fünftausend Euro.