Mutmaßliche Einbrecherbande ausgeforscht

Die Salzburger Polizei hat jetzt eine Bande mutmaßlicher Einbrecher ausgeforscht. Vier Beschuldigte im Alter von 21 bzw. 20 Jahren sind in Haft. Die Verdächtigen sollen bei 14 Straftaten einen Gesamtschaden von 40.000 Euro verursacht haben.

Die Beute hat laut Polizei einen Wert von 22.700 Euro. Es handelt sich dabei vorwiegend um Sportkleidung, Schuhe und Autozubehör. Hinweise führten die Ermittler auf die Spur des Hauptverdächtigen, eines 21-jährigen Tschetschenen.

Bei einer Hausdurchsuchung wegen „Gefahr in Verzug“ am 19. Oktober 2016 wurden in einer Garage an seiner Wohnadresse in der Stadt Salzburg Sportbekleidung und Schuhe im Wert von 19.000 Euro sichergestellt. Diese Waren stammten laut Polizei aus einem Einbruch Anfang Oktober 2016 in einem Sportgeschäft in Kasern. Der 21-Jährige war während der Hausdurchsuchung nicht zu Hause.

Polizei

Originalverpackte Autozubehörteile gefunden

In der Garage fanden die Beamten auch 58 originalverpackte Autozubehörteile, die ebenfalls im Oktober einem Autohändler in Grödig (Flachgau) gestohlen wurden. Die in der Garage sichergestellte Beute ordnete die Polizei insgesamt sieben Straftaten zu. Der Tschetschene wurde schließlich am 17. April an seiner Wohnadresse in Salzburg festgenommen. Seither sitzt der nicht geständige Mann in U-Haft.

Polizei

Nach einem Einbruchsdiebstahl am 22. Dezember 2016 in ein Imbisslokal im Salzburger Stadtteil Nonntal und der Festnahme eines 20-jährigen Türken und eines gleichaltrigen Salzburgers, die auf frischer Tat erwischt wurden, hat sich laut Polizei herausgestellt, dass die beiden mit dem Tschetschenen weitere Straftaten begannen haben dürften. Bei dem Einbruch im Dezember soll der Türke das Fluchtauto gelenkt und zudem trotz Waffenverbotes eine Schreckschusspistole bei sich gehabt haben.

Mutmaßliche Mittäter geständig

Schließlich forschten die Ermittler einen weiteren 20-jährigen verdächtigen Salzburger aus. Er soll gemeinsam mit dem Hauptbeschuldigten auf Einbruchstour gegangen sein. Die beiden sollen auch Kennzeichen gestohlen und getankten Treibstoff nicht bezahlt haben. Die drei mutmaßlichen Mittäter des Hauptbeschuldigten zeigten sich laut Polizei geständig. Sie befinden sich ebenfalls noch in Haft.