Mönchsberggarage: Rössler gerichtlich abgeblitzt

Salzburgs Landesverwaltungsgericht hat den negativen Bescheid von LHstv. Astrid Rössler (Grüne) zur geplanten Erweiterung der Mönchsberggarage aufgehoben. Rössler ist mit ihrem Nein zum Projekt damit abgeblitzt.

Das Urteil des Richters wurde den Streitparteien am Donnerstag zugestellt. Die Mehrheit der Stadtpolitiker will diese Erweiterung der Garagen unbedingt. Auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), der schwarze Koalitionspartner der grünen Vize-Regierungschefin Rössler, ist ein vehementer Befürworter des Projektes.

33 Seiten, die es in sich haben

Vor zwei Monaten war Verhandlung, seit Donnerstag steht das Urteil fest. Auf 33 Seiten wird penibel genau aufgelistet, warum sich die Stadt Salzburg zu Recht gegen den negativen Bescheid der grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin gewehrt hat. Und warum die von der Stadt beschlossene Erweiterung der Mönchsberggarage genehmigt werden muss.

Astrid Rössler hatte unter anderem darauf gedrängt, dass bereits jetzt im Zusammenhang mit der Flächenwidmung Ausgleichsmaßnahmen an der Oberfläche gesetzt werden müssten. Diese Ansicht teilt das Verwaltungsgericht des Landes nicht. Außerdem habe die Stadt sehr wohl die möglichen Auswirkungen einer Garagenerweiterung auf den Verkehr berücksichtigt.

Beruft Rössler beim Höchstgericht?

Spannend wird, wie es jetzt weitergeht. Denn bereits am Tag der Verhandlung Ende März hatte die Grünpolitikerin und Juristin Astrid Rössler angekündigt, für den Fall einer Niederlage in die Berufung zu gehen. Dann wäre der Verwaltungsgerichtshof in Wien zuständig. Ob sie das auch wirklich macht, das hat sich Rössler momentan aber noch offen gelassen, es sei aber wahrscheinlich. Sie müsse das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts jetzt einmal in allen Details studieren, sagte sie dem ORF.

Aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer - einem Befürworter der Garagenerweiterung um 650 Stellplätze – ist zu hören, dass eine Revision beim Höchstgericht in Wien ausschließlich ins Ressort von Astrid Rössler falle. Da könne und werde man sich nicht einmischen.

