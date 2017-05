Gewitter blieben ohne größere Schäden

Die Gewitter am Dienstagabend sind im Bundesland Salzburg ohne größere Schäden geblieben. Die heftigen Regenfälle konzentrierten sich auf den Flachgau, die Stadt Salzburg und den Tennengau. In diesen Bezirken mussten die Feuerwehren insgesamt 34 Einsätze bestreiten.

In der Stadt Salzburg sind drei Bäume umgestürzt. Hauptsächlich mussten die Feuerwehrleute Wasser aus Kellern und Garagen pumpen. In Hallein (Tennengau) bargen sie ein Auto aus einer unter Wasser stehenden Unterführung, in Elsbethen (Flachgau) führte das viele Wasser zu einem verklausten Bach.