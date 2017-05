Postalm-Lifte: Sanierung oder Millionenpleite?

Die Zukunft der Postalm-Lifte in Strobl (Flachgau) bleibt ungewiss. Nach einer Tagsatzung am Dienstag haben sich Gläubigervertreter jedoch pessimistisch geäußert. Das Unternehmen hat vor kurzem Insolvenz angemeldet.

Ob der Insolvenz eine erfolgreiche Sanierung oder eine Millionen-Pleite folgt, ist derzeit völlig offen. In der Tagsatzung am Dienstag am Salzburger Landesgericht, hat sich aber herausgestellt, dass kaum finanzielle Masse vorhanden ist. Und weil die Anlagen ausschließlich auf den Winterbetrieb ausgerichtet sind, gibt es derzeit auch keine Einnahmen. Die Gesellschaft ist mit rund 800 000 Euro überschuldet.

Zukunft hängt von den Gläubigern ab

Das Schicksal des Unternehmens hängt deshalb vom Verhalten der Gläubiger ab. Bis jetzt haben erst zwei von ihnen offiziell Forderungen angemeldet, der Hauptgläubiger Raiffeisen hingegen nicht. Momentan lebt das Unternehmen vom guten Willen der Gläubigerversammlung.

Für die Zustimmung zu einer Fortführung ist die Gesellschaft zur Zahlung einer Kaution verpflichtet worden. Deren Höhe steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich zwischen 50 und 100.000 Euro liegen. Spätestens bis zum 8. August muss Masseverwalter Robert Bukovc dieses Geld auftreiben, sonst ist Schluss auf der Postalm.

Dieses Schicksal droht der Liftgesellschaft aber auch dann, wenn weitere der rund 30 Gläubiger Forderungen geltend machen. Könnten diese nämlich nicht beglichen werden, hätte dies ebenfalls ein sofortiges Ende des Betriebes zur Folge.

Einig waren sich die Teilnehmer an der heutigen Tagsatzung darin, dass dieses Schicksal abgewendet werden soll. Denn eine Schließung hätte weitreichende Forderungen der Grundeigentümer zur Folge, die Ansprüche aus Pachtverträgen haben. Aus einem Sanierungsverfahren könnte damit schnell eine Millionen-Pleite werden. Die nächste Verhandlung ist für den 8. August festgesetzt.

