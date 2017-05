Migrationsarchiv zeigt Salzburgs Kulturenmix

Um den Kulturenmix in der Stadt Salzburg greifbar zu machen, haben Stadt und Universität ein Migrationsarchiv eingerichtet. Im Internet und im Haus der Stadtgeschichte lassen sich die Herkunftsgeschichten einzelner Bürger nachlesen.

In der Stadt Salzburg leben Bürger aus 140 Ländern - sie alle tragen dazu bei, dass die Stadt so ist, wie sie ist: Die Ankunft vieler Flüchtlinge vor zwei Jahren, der Gastarbeiter in den 60er Jahren, oder Völkerwanderungen im Mittelalter - Salzburg war schon immer auch Drehscheibe und Ankunftsort.

Zuwanderer haben Geschichte geprägt

Dabei haben diese Zuwanderer die Geschichte des Landes entscheidend mitgeprägt, sagt Ingrid Tröger-Gordon von der Kulturabteilung der Stadt bei der Präsentation des Migrationsarchivs: „Die Lebendigkeit und die Vielfalt unserer Stadt ist auch aufgrund der vielen Menschen vorhanden, die sich hier angesiedelt haben, die hier gearbeitet haben und arbeiten, die hier leben“.

Österreichweit einzigartige Kooperation

Die Vizerektorin der Universität Salzburg Silvia Hahn spricht von einer österreichweit einzigartigen Kooperation, durch die „Geschichten und Fotos eben nicht versickern, sondern hier als Gedächtnis in das Stadtarchiv eingehen und aufbewahrt werden“.

Der Migrationsbegriff wird dabei weit gefasst, sagt Projektleiterin Sabine Veits-Falk: „Da zählt einerseits der gesamte Bereich der Binnenmigration dazu, etwa wenn Oberösterreicher nach Salzburg ziehen, aber natürlich auch der ganze Bereich der Arbeitsmigration“.

Das Migrationsarchiv umfasst derzeit rund 1.000 Dokumente - das sind Fotos, Ausweise, Zeugnisse und Interviews. Das Archiv ist im Haus der Stadtgeschichte öffentlich zugänglich. 50 Menschen haben die Geschichte ihrer Einwanderung erzählt, ein Teil davon ist bereits online abrufbar. Die Historiker laden außerdem weitere Zuwanderer ein, ihre Geschichte zu erzählen.

