Exhibitionisten-Fall: Anwalt droht mit Klage

Nach den schweren Vorwürfen der SPÖ-Landtagsabgeordneten Nicole Solarz gegen den Direktor des Sportzentrums HalleinRif (Tennengau) droht dessen Anwalt mit Klage. Solarz solle „mit dem Sparen beginnen“, sollten ihre Vorwürfe nicht stimmen.

Die Landtagsabgeordnete hatte in einer Pressekonferenz am Freitag ja kritisiert, dass seit Längerem ein Exhibitionist in der Schwimmhalle des Universitäts- und Landessportzentrums sein Unwesen treibe. Der Sportzentrums-Direktor Wolfgang Becker wisse davon entweder nichts oder dulde es. Deshalb müsse er suspendiert oder entlassen werden, so die SPÖ-Politikerin Solarz.

Becker selbst hatte bereits am Freitag die Vorwürfe gegenüber dem ORF Salzburg vehement zurückgewiesen. Und sein Anwalt Herbert Hübel droht Solarz jetzt mit Klage: „Sie wird mit den Gerichten in Kontakt treten - und das mehr, als ihr lieb ist. Denn ich finde es ungeheurlich, hier einen unbescholtenen, redlichen und mehr als angesehenen Leiter eines Landessportzentrums in Zusammenhang mit derartigen Vorwürfen zu bringen, die unhaltbar, unbewiesen und unbekannt sind.“

„Bild machen, bevor man an die Öffentlichkeit geht“

Die von der SPÖ-Politikerin am Freitag zum Beweis vorgelegten Videoaufnahmen eines nackten, nicht erkennbaren Mannes in Schwimmbecken in Rif seien „naked Fake News“, so der Anwalt: „Wenn man diese Bilder sieht, wo in einem Becken, in dem kein Mensch schwimmt, jemand Bewegungen macht. Wo kommt so einfach eine Unterwasserkamera her? Das soll zwei Monate alt sein - wo ist das geblieben? Wenn Sie (Nicole Solarz - Anm.) das glaubt, dann ist das gut für sie. Aber das wird nicht die Wahrheit sein, das ist gestellt, das ist Fake. Hier dürfte etwas anderes dahinterstecken.“

Auch von dem von Solarz vorgelegten Beschwerdebrief von Eltern hält der Anwalt nicht viel: „Das sind ein paar Zeilen. Ich darf die Frau Dr. Solarz - der ich sicherlich beste Absicht unterstellen mag - einfach einmal ersuchen, sich ein Bild über die wahren Fakten zu machen, bevor man in die Öffentlichkeit geht und Menschen vorverurteilt. Wer sind diese Eltern? Warum ging man nicht zur Polizei? Wer ist dieser Schwimmer, dessen Bild abgedeckt ist? Das sollte man erklären. Und wehe, es ist nicht wahr. Dann würde ich mit dem Sparen schon beginnen - es gibt da so etwas wie eine Kreditschädigung.“

