106. Geburtstag mit viel Sinn für Humor

Im Seniorenwohnhaus Prielgut in Leogang (Pinzgau) wurde am Montag ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert: Die Bewohnerin Gretl Fröhlich wurde 106 Jahre alt. Und auch im hohen Alter hat sie sich vor allem den Humor bewahrt.

Im Seniorwohnhaus bewohnt Gretl Fröhlich das Zimmer 106 - und diese Nummer passt seit Montag zu ihrem Alter. Sie kann es selbst noch nicht ganz glaubt, dass sie so alt ist: „Ich bin schon ganz baff - aber es ist jetzt ganz nett.“

„Sie kann ganze Tische unterhalten“

Die 106-Jährige verrät ihr Geheimnis für geistige Frische - sie betreibt Gehirn-Fitness: „Ich zähle jeden Tag die Zahlen von eins bis 1.000 vor und zurück - die geraden und die ungeraden. Wenn ich einen Fehler mach, dann wiederhole ich das.“ Aber auch Humor ist Gretl Fröhlich wichtig - verrät ja auch schon irgendwie der Nachname: „Der Name passt perfekt. Sie kann ganze Tische unterhalten - das passt genau“, sagt Tochter Getrude Gruber.

„Es ist imponierend, wie sie jetzt auch den Alltag bewältigt - wie sie am Leben teilnimmt“, sagt Seniorenwohnhausleiter Martin Herzog. „Sie ist interessiert an allem, was sich rundherum abspielt. Das ist auch das, was sie so jung und agil hält, weil sie geistig noch topfit ist.“

Große Familie, neugierig auf Geschichten

Gretl Fröhlich ist das jüngste von insgesamt 16 Kindern. An ihre Kindheit erinnern sie noch alte Familienfotos - Damals war der Umgang zwischen Eltern und Kindern noch sehr förmlich, mit Mutter und Vater war man per Sie - eine Regel, die hre Mutter eingefordert habe: „Das ist uns nicht komisch vorgekommen“, sagt Gretl Fröhlich. Gretl Fröhlich hat selbst zwei Töchter, drei Enkel, neun Urenkel sowie elf Ur-Urenkel. Die Familie hält jung und sie ist neugierig auf die Geschichten, die das Leben so schreibt.