Biker gerammt: Lenker stellt sich mit 0,8 Promille

Erst knapp 15 Stunden nach einem Unfall, bei dem ein Motorradlenker schwer verletzt worden war, hat sich Montagvormittag in Kaprun (Pinzgau) ein Unfalllenker gestellt. Der Mann kam mit 0,8 Promille zur Polizei.

Der 48-jährige Kapruner hatte am Sonntag kurz nach 18.00 Uhr einen 27-jährigen Motorradfahrer beim Abbiegen im Gemeindegebiet gerammt: Das Auto war zwar stehengeblieben, fuhr aber los, als es vom Motorrad passiert wurde. Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls 30 Meter weit in einen Grünstreifen geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Feuerwehrleute leisteten Erste Hilfe. Der 27-Jährige musste ins Spital nach Zell am See gebracht werden.

Freiwillige Feuerwehr Kaprun

Autokennzeichen blieb an Unfallstelle zurück

Der Unfallverursacher fuhr Sonntagabend aber einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Allerdings blieb ein Autokennzeichen liegen, sodass eine Identifizierung des Mannes leicht möglich war. Montagvormittag kam dann der 48-Jährige von selbst zur Polizei.

Ein Alkotest bei dem Mann ergab 0,8 Promille. Das erklärte der Kapruner damit, dass er nach dem Unfall getrunken habe. Er wird jetzt angezeigt - wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen eines Verletzten.

