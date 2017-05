Betrunkener Lenker flüchtet vor Polizei

Ein betrunkener Autofahrer hat Sonntagabend im Lungau der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Kärntner geriet um 21.15 Uhr an der Ortsausfahrt von Mauterndorf in eine Alkoholkontrolle und hielt nicht an.

Der 30-Jährige ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und bog in eine Seitenstraße ein, woraufhin die Beamten mit dem Streifenwagen die Verfolgung aufnahmen. Der Kärntner raste dem Polizeiauto mit bis zu 100 km/h davon, obwohl sich im Ortskern von Mauterndorf nach einer Brauchtumsveranstaltung noch viele Menschen aufhielten.

Zu Fuß auf der Flucht

Als der Ortsunkundige in einer Sackgasse landete und nicht mehr weiter konnte, sprang er aus dem Fahrzeug und rannte zu Fuß davon, wurde von den Beamten aber schließlich eingeholt und angehalten. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Ermittler zeigen 15 Delikte an

Die Flucht dürfte den 30-Jährigen teuer zu stehen kommen. Die Polizei zeigt ihn bei der Bezirkshauptmannschaft wegen insgesamt 15 Verwaltungsübertretungen an, teilt die Polizei mit. Obwohl zahlreiche Menschen unterwegs waren, wurde auf der 1,3 Kilometer langen Verfolgung laut Polizei niemand gefährdet.