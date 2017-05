Festnahme nach versuchter Vergewaltigung

In Hallein (Tennengau) soll in der Nacht auf Freitag ein 20-Jähriger versucht haben, eine 15-Jährige zu vergewaltigen. Wegen Tatbegehungsgefahr wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

Die 15-jährige Halleinerin war in der Wohnung des Mannes zu Besuch. Dabei kam es zu dem versuchten Übergriff, meldete die Polizei. Nachdem die junge Frau zu schreien begonnen hatte, ließ der Mann von ihr ab. Sie konnte aus der Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren. Es kam zu keinem sexuellen Kontakt.

Staatsanwaltschaft ordnet Haft an

Der 20-Jährige wurde von Halleiner Beamten in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wegen Tatbegehungsgefahr in die Justizanstalt Salzburg nach Puch-Urstein (Tennengau) überstellt.

Mann hielt Studienkollegin in Heim fest

In der Nacht auf Sonntag soll ein 29-jähriger Student aus Großbritannien versucht haben, seine Kollegin beim Verlassen eines Wohnheims zu hindern. Er packte die Frau mehrmals an den Oberarmen und drückte sie zu Boden. Die 26-Jährige erlitt Blutergüsse. Erst als der Mann einschlief, gelang die Flucht. Der Student wurde festgenommen, berichtete die Polizei. Der Brite wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten auch geringe Mengen Suchtgift sowie Drogenutensilien. Er wurde wegen Freiheitsentziehung und Körperverletzung angezeigt, teilte die Polizei mit.