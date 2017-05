Neuer Sportplatz nach 14 Jahren Planung

In Saalfelden (Pinzgau) wird das Sportstadion Bürgerau nach 14 Jahren gebaut. Politische Uneinigkeiten und rechtliche Hindernisse verzögerten das Projekt über Jahre. In fünf Monaten soll das Sportstadion fertig sein.

Die Pläne für das Sportstadion Bürgerau reichen zurück bis ins Jahr 2003. Schon damals gab es erste Überlegungen, die aus den Sechziger Jahren stammende Sportanlage großzügig aus- und umzubauen. Zunächst verzögerten politische Uneinigkeiten das Projekt. Dann machte ein rechtliches Hindernis alle Pläne zunichte, denn Weiderechte aus dem 18. Jahrhundert belasteten Teile des Grundstücks.

Nach gut 14 Jahren kann der Bau mit abgeänderten Plänen doch noch begonnen werden. Die Gemeinde investiert rund 3,2 Millionen Euro. In fünf Monaten soll das Sportstadion fertig sein.

Verkehrstechnisches Nadelöhr wird ausgebaut

Auch ein verkehrstechnisches Nadelöhr soll in Saalfelden behoben werden. Am Stadtplatz erfolgt am Montag der Spatenstich zum Bau eines neuen Kreisverkehrs. Dieser schien zunächst am Platzmangel zu scheitern. Erst der Zukauf, Abbruch und Ersatzbau eines Gebäudes an der vielbefahrenen Bundesstraße - dies kostete der Gemeinde allein 260.000 Euro - ermöglichte die Umsetzung. Durch den Kreisverkehr soll der innerstädtische Verkehr entlastet werden.

Die Errichtungskosten von 320.000 Euro tragen Gemeinde und Land Salzburg je zur Hälfte. Bereits Ende Juni soll der neue Kreisverkehr fertig sein.

Links: