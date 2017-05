Zahl der Zweitautos verdoppelt

86.000 Zweitautos gibt es im Bundesland Salzburg - sie haben sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Gleichzeitig fahren die Zweitautos aber immer weniger Kilometer, was ein großes Potential für Carsharing bietet.

Die Salzburger haben mittlerweile doppelt so viele Zweitautos wie noch vor 17 Jahren. Durchschnittlich sind sie jetzt nur mehr 7.000 Kilometer im Jahr unterwegs, vor zehn Jahren waren es noch 9.000 Kilometer. Statistisch gesehen seien sie damit jeden Tag nur 30 Minuten im Einsatz, sagte Markus Gansterer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Gemeinsam mit Daten der Statistik Austria führte der VCÖ diese Erhebung durch.

Parkplätze brauchen Fläche von 230 Fußballfeldern

Zweitautos stehen in Österreich viel in der Garage und auf Parkplätzen, Salzburg liegt dabei im Mittelfeld. Neben den laufenden Kosten wie Versicherung, Verschleiß und Service verbrauchen sie auch viel Parkplatz - Fläche: alleine in Salzburg belegen Zweitautos rund 230 Fußballfelder, rechnete Gansterer vor.

Carsharing mit Elektroautos In Salzburg werden auch Elektroautos für Carsharing-Angebote genutzt.

VCÖ: Carsharing als Kosten - und Flächenersparnis

Ein Modell, das sowohl Kosten, als auch Flächenersparnis bringen könnte, sei Carsharing, hieß es vom VCÖ. Mehrere Besitzer teilen sich damit ein Auto. Früher sei Carsharing nur als Angebot in den Städten gesehen worden. Doch auch am Land könnte man durch Teile-Plattformen Carsharing leichter organisieren. Außerdem sei die Bereitschaft gestiegen, auf das Modell „nutzen anstatt besitzen“ zu setzen, sagte Gansterer.

Besonders große Wohnanlagen seien für Carsharing ideal - beispielsweise mit einem Pool von Fahrzeugen für alle Hausbewohner. So etwas zu fördern wäre besser als bei neuen Wohnanalgen Auto-Abstellplätze verpflichtend vorzuschreiben, hieß es vom Verkehrsclub Österreich.