Paragleiter prallten gegen geparkte Autos

In St. Gilgen am Wolfgangsee (Flachgau) prallten am Freitag gleich zwei Paragleiter innerhalb weniger Minuten gegen geparkte Autos. Einer der Männer blieb unverletzt, der zweite wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.

Die beiden Paragleiter waren jeweils beim Landeanflug vom Zwölferhorn, als sie unabhängig von einander gegen die geparkten Autos in der Nähe der Laimwiese bei St. Gilgen prallten. Die beiden dürften aufgrund der örtlichen Strömungsverhältnisse ins Strudeln gekommen sein. Der 50-jährige Mann aus der Stadt Salzburg blieb unverletzt, der zweite, ein 49-jähriger Oberösterreicher aus Wels, wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Außerdem wurden drei geparkte Autos beschädigt.

Links: