Internationale Yoga-Konferenz in Bad Hofgastein

An diesem Wochenende findet in Bad Hofgastein die erste internationale Yoga Conference Österreichs statt. Mit dabei sind viele Stars der Szene - die Yoga-Tage finden bereits zum vierten Mal statt.

Young-Ho Kim betreibt in Frankfurt das größte Yogastudio Europas mit über 800 m2 Trainingsfläche. Er bietet den Teilnehmenden Yoga auf internationalem Niveau und zählt zu den bekanntesten Yoga-Trainern. Mit ihm unterrichten auch andere Persönlichkeiten aus der Yoga-Szene wie Mathieu Boldron, Alexandra Harfield Christina Lobe. Angeboten werden keine klassisch geführten Yogastunden, sondern Yoga Workshops und Yoga Einheiten zur Vertiefung der Yogapraxis.

Stars der Szene ORF/Rabl

Yoga für Infoscreens in U-Bahnstationen

In Bad Hofgastein werden auch Ausschnitte für einen Film auf der größten Yoga Online-Plattform gemacht. Außerdem sollen Sequenzen aus dem Gasteinertal für Infoscreens an U-Bahnstationen in Deutschland, der Schweiz und Österreich gedreht werden.

Bereits zum viertel Mal finden die Gasteiner Yogatage statt. Sie füllen auch die Betten in der Zwischensaison - mehr dazu in: Yoga füllt Betten in Zwischensaison (salzburg.ORF.at; 1.11.2016)

