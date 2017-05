Salzburger Flugretter bargen Schlafwandler

Zwei Flugretter der Salzburger Polizei haben in der Nacht auf Samstag in einer spektakulären Rettungsaktion einen Schlafwandler geborgen. Ein Hubschrauber leuchtete die Unfallstelle aus, der zweite barg den Verletzten.

Die beiden Polizeipiloten wurden in der Nacht zu einem Einsatz gerufen - ein Mann stürzte über die Treppe der Riederhütte am Feuerkogel in Oberösterreich. Der Mann dürfte schlafgewandelt sein - mehr dazu in: Schlafwandler nach Sturz geborgen (ooe.orf.at; 27.5.2017)

Einsatz mit zwei Hubschraubern auf engstem Raum

Die Piloten der Flugeinsatzstelle entschieden wegen der lebensbedrohlichen Situation, dass sie mit zwei Hubschrauber zur Riederhütte starten werden. Dazu wurde auch der FLIR-Hubschrauber (Forward Looking Infra Red) eingesetzt, um dem anderen Hubschrauber den alpinen Landeplatz bei der Riederhütte auszuleuchten. Diese Hubschrauber sind seit 2008 bei der Polizei im Einsatz, sie sind speziell für den Nachtflug im Einsatz. Damit kann auch bei fast kompletter Dunkelheit geflogen werden.

Einsatz nur mit Teamarbeit möglich

Im Falle des verunglückten Oberösterreichers, „schwebte“ der Hubschrauber in der Luft - in Absprache mit dem zweiten Piloten wurde die Unglücksstelle ausgeleuchtet. Das sei nur in Teamarbeit möglich, sagte einer der beiden Piloten. Für die beiden Flugretter war es ein besonderer Einsatz, weil sie normalerweise nur für polizeiliche Einsätze, nicht aber für den Verletztentransport samt Notarzt eingesetzt werden.