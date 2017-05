Kleintransporter prallte gegen Felsen

Auf der Salzachtalstraße (B 159) bei Golling (Tennengau) ist am Freitag ein Kleintransporter von der Straße abgekommen und gegen einen Felsen geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich, der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 45-jährige Kuchler war mit einem Firmen-Transporter unterwegs. Am Pass Lueg kam er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Felsen. Der Kleintransporter überschlug sich und blieb am linken Fahrbahnrand auf der Fahrerseite liegen.

Der Einheimische wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Golling musste ihn mit Bergeschere und Spreitzer aus seinem Fahrzeug befreien. Der Notarzt versorgte ihn an der Unglücksstelle. Der Unfalllenker wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.

