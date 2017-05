Junger Lungauer Bariton singt in der Staatsoper

Der Lungauer Rafael Fingerlos hat es in das Ensemble der Wiener Staatsoper geschafft. Musik begleitet den Künstler seit Kindheitstagen - zum Ausgleich zieht es den Bariton mit der dunklen Stimme aber immer wieder in die Heimat.

Von der Bundeshauptstadt fährt Rafael Fingerlos immer wieder gerne in sein Elternhaus nach Mariapfarr. In jungen Jahren lernte er so wie seine Geschwister Blockflöte. Fingerlos kommt aus einer musikalischen Familie - sein Vater Armin Fingerlos ist Musiklehrer. „In der vierten Klasse hat er angefangen, diatonische Harmonika zu spielen und dann war die Volksmusik sehr wichtig. Gesungen haben wir aber eigentlich immer“, sagte Armin Fingerlos. Rafael hatte wahnsinnig viel Fantasie - es ist ihm immer etwas eingefallen, erzählte Mutter Birgit Fingerlos.

privat

Sportliche Vorbilder in der Kindheit

In seiner Kindheit träumte der 30-Jährige noch von einer sportlichen Karriere. „Ich wollte immer Heimo Pfeiffenberger werden - also nicht Fußballer, sondern wirklich Heimo Pfeiffenberger. Er war mein großes Vorbild“. Doch es kam anders: Mit 16 Jahren nahm Rafael Fingerlos Gesangstunden und sang schließlich im Chor von Peter Griesner - dem Vocalensemble Cantabile.

Chorleiter und Hauptschuldirektor Peter Griesner erinnerte sich daran, dass er schon früh die Qualität der Bassstimme von Rafael Fingerlos gehört hat. „2007 haben wir das Landesjungendsingen gewonnen. Und dann wurden wir zum Bundesjugendsingen nach Bregenz geschickt - und ich höre die Aufnahmen heute noch im Auto und da hört man die Bassstimme deutlich. Eine große Bereicherung für uns“, sagte Griesner.

Rafael Fingerlos im Porträt ORF-Redakteurin Christina Sonntag hat den Bariton zuhause in Mariapfarr besucht.

Young Singers Project als Sprungbrett

Als Sprungbrett sieht Rafael Fingerlos das Young Singers Project der Salzburger Festspiele. „Man ist da einen ganzen Sommer am Singen, am Werken. Ich hab da Kinderoper gemacht, den Figaro im Barbier von Sevilla gesungen.“ Ein Talentsucher engagierte ihn dann für die Semperoper Dresden.

Engagement für die Oper

Ein Studium für Sologesang schloss Fingerlos mit Auszeichnung ab und singt momentan an der Wiener Staatsoper: „Ich habe noch nie so viel gelernt wie jetzt. Um eine Opernrolle, gerade auch in einer Fremdsprache einzustudieren, da bedarf es, gerade wenn es an der Staatsoper aufgeführt werden soll, einer großen Vorbereitung.“ Er versuche den Menschen viel zu geben und „es kommt meist in großem Bogen und großer Fülle zurück - und wenn es gelingt, dann ist es jedes Mal eine große Freude“.