Möbeltransporter ging in Flammen auf

Auf der Tauernautobahn bei Hallein (Tennengau) ist Freitagnachmittag ein Möbeltransporter in Brand geraten. 80 Feuerwehrleute löschten den brennenden Lkw und schützten auch den angrenzenden Wald vor den Flammen.

Der 46-jährige Kraftfahrer aus Rumänien hielt mit seinem Lkw samt Anhänger am Parkplatz „Bruderloch“ auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Er stellte den Motor ab und ging zur Toilette. Als er wieder zurückkam, bemerkte er starke Rauchentwicklung aus dem Motorbereich unterhalb der Fahrgastzelle. Der Mann konnte noch seine Habseligkeiten retten und begab sich wegen der starken Rauchentwicklung und der heftigen Flammenbildung in Sicherheit. Mehrere vorbeifahrende Autolenker verständigten die Einsatzkräfte.

Lkw-Fahrer brachte sich in Sicherheit

Beim Eintreffen der Feuerwehren Hallein und Adnet (Tennengau) befand sich der Lkw samt Anhänger bereits in Vollbrand. Zwar konnten die Einsatzkräfte das Feuer rasch löschen, der mit Möbel beladene Transporter brannte aber vollständig aus. Außerdem musste der angrenzende Wald vor den Flammen geschützt werden.

Der Lenker blieb bei dem Vorfall unverletzt. Neben den beiden Feuerwehren waren auch die ASFINAG und das Rote Kreuz am Unfallort. Während des Feuerwehreinsatzes kam es wegen schaulustiger Verkehrsteilnehmer zu leichten Verkehrsbehinderungen.