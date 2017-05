Volksgarten-Sauna: Hoffnung nach langem Verfall

Für eine neue Nutzung der leerstehenden Volksgarten-Sauna der Stadt Salzburg gibt es jetzt Hoffnung: Dort soll ein „Jugend-Sozial-Schwerpunkt“ eingerichtet werden. Die Ex-Sauna in dem zentralen Park verfällt seit sieben Jahren.

Seit sieben Jahren liegt die ehemalige Sauna im Dornröschen-Schlaf. Das Gebäude verfällt zusehends: Seit der Saunabetrieb eingestellt ist, gab es viele Ideen für die Nutzung - aber aus allen wurde bisher nichts. Die grüne Bürgerliste macht deshalb Druck. Sie will, dass die Volksgarten-Sauna wiederbelebt wird. Gemeinderätin Ingeborg Haller kritisiert den jahrelangen Stillstand, „weil die Sauna beziehungsweise das Gebäude ja mehr oder weniger vor sich hingammelt und zusammenfällt. Und ich denke, es ist hoch an der Zeit, dass wir uns hier eine Nutzung überlegen.“

ORF/Peter-Paul Hahnl

Vizebürgermeisterin: „Wir müssen jetzt anpacken“

Eigentümer des Sauna-Gebäudes ist die Stadt Salzburg. Hier wurde die Sauna in den vergangenen Jahren wie ein Spielball weitergereicht, gibt auch die ressortzuständige Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) zu: „Es war ein breites Band an Ideen - und jede Idee hatte etwas. Dann hat man wieder zwei bis drei Monate darüber diskutiert - und dann ist die nächste Idee gekommen. Das haben wir jetzt abgestellt - wir haben gesagt: ‚So geht das nicht weiter.‘ Wir können nicht in die Endlosschleife im Diskutieren gehen, wir müssen jetzt anpacken.“

Einmal war von einem Sauna- und Gastronomiebetrieb die Rede, dann von einem neuen Zuhause für soziale Projekte. Die neueste Idee der Stadt ist, dass das Gebäude für Jugendliche da sein soll, sagt Hagenauer: „Wir wollen zu einer allumfassenden Projektierung im Volksgarten, wo auch die Sauna ein Teil des Gesamtprojektes ist. Mir ist es wichtig, dass es dort einen Jugend-Sozial-Schwerpunkt gibt - so wie jetzt schon der (angrenzende) Salzbeach im Sommer.“

Kosten für Generalsanierung: an die 500.000 Euro

Die Sauna wurde 1943 gebaut und muss generalsaniert werden. Denn würde sie abgerissen, dürfte an der Stelle nicht mehr gebaut werden, weil das Gebäude im streng geschützten Grünland steht: „Das heißt, dass wir sie voll sanieren müssen“, weiß Hagenauer. „Dort gibt es Einiges zu tun. Das ist keine Sache von 10.000 oder 50.000 Euro. Da geht es schon in Richtung 500.000 Euro. Es ist ein sehr großes Gebäude.“

Neues Konzept für ganzen Park wird erarbeitet

Im Juni will die Stadt ein erstes Konzept für die Neugestaltung des ganzen Volksgartens fertig haben. Dann startet eine Kommunikations-Kampagne, sagt Stadtgartenamt-Leiter Christian Stadler: „Die Bürger werden einbezogen. Das wird dann zu Plan gebracht. Ein Baubeginn wäre dann frühestens für nächstes Jahr andenkbar.“ Stadtpolitiker und Landschaftsplaner sind optimistisch, dass die Sauna demnächst wirklich eine Verwendung findet.