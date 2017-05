Autoinsassen ließen Unfallwagen zurück

Einen Fahrerflucht-Unfall müssen Polizisten in Salzhburg-Morzg aufklären: In der Nacht auf Freitag war ein Auto in ein Waldstück geschlittert. Zwei Insassen liefen nach Zeugenaussagen davon.

Der Lenker dürfte in einer Linkskurve der Gneiserstraße die Kontrolle über das Auto verloren haben. Der große Audi schlitterte eine Böschung entlang und blieb dann zwischen Bäumen hängen.

FMT Pictures

Anrainer sahen zwei Männer

Anrainer alarmierten die Einsatzkräfte - sie hatten einen Knall gehört. Ihren Aussagen zufolge stiegen zwei Männer aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß. Einer von ihnen soll stark geblutet haben. Polizisten fanden im Unfallwrack Fahrzeugpapiere. Ob der Fahrzeugbesitzer bereits ausfindig gemacht wurde, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Die Berufsfeuerwehr musste das Autowrack aus der Baumgruppe ziehen.

