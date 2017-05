Auf A1 gefundener Toter identifiziert

Jener Tote, der vor gut einer Woche auf der Westautobahn (A1) beim Knoten Salzburg gefunden wurde, ist jetzt identifiziert: Es handelt sich - wie vermutet - um einen 56-jährigen Südkoreaner, der mit einer Reisegruppe unterwegs war.

Ein DNA-Abgleich bestätigte nun, wovon die Ermittler von Anfang an ausgegangen waren: Der Koreaner war Mitglied einer Gruppe, welche in einem nahegelegenen Hotel auf dem Walserberg nächtigte, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Die Reiseleiterin hatte eine Abgängigkeitsanzeige erstattet.

Hergang des Unfalls weiter nicht geklärt

Ein türkischer Lastwagenfahrer, der mit seinem Sattelzug über den Körper gefahren war, hatte in der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche die Polizei verständigt. Der Koreaner dürfte vor mehreren Fahrzeugen überrollt worden sein. Wie es zu dem Unfall kam, ist weiterhin nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an, sagte ein Polizei-Sprecher. Der Tote lag etwas mehr als einen Kilometer von dem Hotel entfernt auf dem rechten Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn vom Walserberg in Richtung Salzburg.

