Gams-Nachwuchs auf Salzburger Stadtberg

Auf dem Kapuzinerberg mitten in der Stadt Salzburg wurde am Mittwoch Gams-Nachwuchs registriert: ein neugeborenes Kitz wurde mit seiner Mutter bei einer Futterstelle fotografiert.

Mittwoch in den frühen Morgenstunden lichtete eine automatische Wildkamera das Kitz mit seiner Mutter ab. Die Geburt ist laut Stadtjäger Manuel Kapeller „zwei, maximal drei Tage“ her.

Wichtig zu Erhalt des Bestandes

Zurzeit leben auf dem Salzburger Stadtberg zehn ausgewachsene Gämsen. Möglicherweise ist das jetzt geborene Kitzt nicht der einzige Nachwuchs des Rudels: In den nächsten Tagen könnte noch ein weiteres Kitz folgen, sagt der Stadtjäger. Ganz sicher ist er aber nicht: Denn zur Geburt sondern sich trächtige Gämsen vom Rudel ab und kehren erst einige Tage später wieder zurück. Die Jungtiere sind zum Erhalt des Gämsenbestandes notwendig: Denn auf dem Stadtberg ist die Lebenserwartung der Tiere etwas niedriger als im Gebirge - und dürfte bei maximal 15 Jahren liegen, so Stadtjäger Kapeller.

Stadt Salzburg

Auf dem Kapuzinerberg lebt seit den frühen 1950er-Jahren ein Gämsenrudel: Zu einem 1948 vom Gaisberg eingewanderten Gamsbock wurde damals eine Geiß ausgesetzt. Die Wildtiere leben in dem rund 165 Hektar großen Wald auf dem Berg, der sich rund 200 Meter über das Niveau der Stadt Salzburg erhebt. Hin und wieder sind die Gämsen aber auch in der Altstadt zu sehen - vor allem in den frühen Morgenstunden, wenn es noch ruhig ist.

