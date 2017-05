Salzburger Altstadt im Bann der Oldtimer

Am Feiertag steht die Salzburger Altstadt ganz im Bann der alten Autos: Beim Stadt Grand Prix im Rahmen des 15. Gaisbergrennens treten Fahrzeuge aus mehr als 100 Jahren an - und tausende Zuschauer werden erwartet.

149 alte Autos, 13 Oldtimer-Motoräder und ihre Lenker treten bei dem vier Tage dauernden Bewerben des Gaisbergrennens gegeneinander an. Es geht um eine Gleichmäßigkeitsfahrt - der Lenker muss eine gewisse Durchschnittsgeschwindigkeit möglichst genau erreichen. Am Schluss gewinnt der, der in den fünf Wertungsläufen zwischen Donnerstag und Samstag die geringste Abweichung hat.

Ältester Wagen Baujahr 1908

Für die Zuschauer am spektakulärsten ist der Donnerstag: Da präsentieren sich ab 13.00 Uhr auf dem Residenzplatz in der Altstadt die alten Fahrzeuge. Dabei sind immer echte Highlights auf vier Rädern zu sehen. Ältestes Fahrzeug heuer ist ein Austro Daimler Typ 28/32 aus dem Jahr 1908. Am Steuer sitzt Sepp Hattinger. Auch Motorsport-Legende Dieter Quester nimmt wieder an der Fahrzeug-Präsentation und den Rennen teil: Er sitzt heuer am Steuer eines BMW 328 Roadster aus dem Jahr 1937.

Daneben sind aber auch zahlreiche andere, liebevoll restaurierte „Traumautos“ zu sehen: So etwa ein Mercedes 300 SL Roadster aus dem Jahr 1957, einige Porsche 356 und auch Rennwagen wie ein Ferrari 166 Spyder Corsa aus dem Jahr 1948. Sie alle können zuerst auf dem Platz besichtigt werden.

Wertungslauf auf Runde entlang der Salzach

Am Donnerstag ab 15.00 Uhr finden dann die Wertungsläufe auf dem Rundkurs entlang der Salzach zwischen Staatsbrücke und Nonntaler Brücke statt. In diesem Bereich sind die Straßen zwischen 12.00 und 18.00 Uhr für den Verkehr generell gesperrt. Deshalb gibt es auch einen Ersatzfahrplan der Linienbusse.

Die weiteren Wertungsläufe am Freitag und Samstag sind dann am Gaisberg bzw. auf dem Salzburgring bei Koppl/Plainfeld (Flachgau). Auch hier kommt es zu Verkehrssperren.

