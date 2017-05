Teenager-Seriendiebe festgenommen

Die Polizei in Hallein (Tennengau) hat jetzt zwei Jugendliche festgenommen, die in den vergangenen fünf Wochen zahlreiche Einbrüche, Diebstähle und Betrügereien begangen haben sollen. Der 14- und der 19-Jährige sitzen in Haft.

Die beiden Burschen - der 14-jährige Flachgauer und der 19-jährige Halleiner - sollen bei ihren Straftaten einen Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro angerichtet haben, sagt die Polizei. Sie sollen beispielsweise elektronische Geräte, Gewand, Zigaretten, ein Fahrrad und motorbetriebene Minibikes entwendet haben. Diebesgut im Wert von 5.500 Euro konnte sichergestellt und teilweise den Geschädigten retourniert werden.

Polizei Hallein

Polizei-Festnahmen schreckten Jugendliche nicht

Auch die mehrmalige Festnahme durch die Polizei in Wien, St. Johann in Tirol und Linz schreckte die Burschen nicht ab. Ganz im Gegenteil: In Saalfelden stahl der 19-Jährige in der Vorwoche direkt nach der Einvernahme wegen eines Einbruchs ein Fahrrad und holte damit seinen Komplizen von der Inspektion ab. Noch am selben Tag sollen die beiden dann in einem Shoppingcenter in der Stadt Salzburg Kleidung im Wert von 350 Euro gestohlen haben.

Die beiden gaben laut Polizei die Straftaten weitgehend zu, schoben die Verantwortung aber jeweils dem anderen zu. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt in Puch eingeliefert. Sie werden wegen mehrfachen Diebstahls, Betrugs und Einbruchs angezeigt.