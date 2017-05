Finanzstrafverfahren: ÖVP-Gemeinderat geht

Der Salzburger ÖVP-Gemeinderat Berti Mielach hat überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der Grund sei ein Finanzstrafverfahren gegen den Wirt, das diese Woche eröffnet wurde, sagt die Partei.

Was genau ihm vorgeworfen wird, will Mielach nicht kommentieren. Das Verfahren stehe allerdings im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Wirt des Heurigenlokals „Steinlechner“ in Salzburg-Parsch.

ÖVP Salzburg

ÖVP: „Einzig vertretbarer Schritt“

Stadt-ÖVP-Chef Vizebürgermeister Harald Preuner bedauerte am Mittwoch den Rückzug - allerdings sei er der einzig vertretbare Schritt gewesen: „Berti Mielach ist ein herzensguter Kollege und hat sich in seiner Zeit als Gemeinderat wirklich mit Leidenschaft und Enthusiasmus an die Arbeit gemacht“, so Preuner in einer Stellungnahme.

„Jedoch wird an uns Politiker zu Recht ein anderer Maßstab angelegt und es ist aus meiner Sicht eine Frage des politischen Anstands, dass unter diesen Umständen die Ausübung eines Gemeinderatsmandats nicht mehr möglich ist“, sagt der Stadt-ÖVP-Obmann. „Unsere politische Gemeinschaft und ich respektieren diese Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“