Austria: Fans sollen spenden, Sponsor springt ab

Die Zeitungsschlagzeile, dass Austria Salzburg unmittelbar vor dem Aus stehe, hat Obmann Alexander Hütter am Dienstag relativiert. Allerdings verliert der Traditionsverein wegen eines geschmacklosen Banners der Fans einen Sponsor.

Am Montag wurde bekannt, dass die Austria mit sofortiger Wirkung einen seiner Sponsoren verliert. Grund dafür ist ein geschmackloses Banner, das die Austria-Fans bei der 0:5-Niederlage im Derby gegen den SV Grödig im Gästesektor des das.Goldberg-Stadions entrollt hatten. Auf diesem Spruchband hatten die Austria-Fans Red Bull-Eigentümer Dietrich Mateschitz wörtlich mit „Hinrichtung“ gedroht.

Ex-Sponsor lehnt „Extremismus“ entschieden ab

Der Sponsor begründete seinen sofortigen Ausstieg in einem Facebook-Posting damit, dass Sport ein verbindendes Element sei, das „sich durch friedlichen Wettbewerb und faires Verhalten auszeichnet.“ Explizite Drohungen gegen einzelne Menschen und Unternehmen würden dem sportlichen Grundgedanken widersprechen, heißt es weiter und dass der Sponsor „jegliche Form des Extremismus“ entschieden ablehne.

Sammelaktion soll 150.000 Euro bringen

Bezüglich des Zeitungsartikels zur aktuellen finanziellen Situation bestätigte Noch-Obmann Alexander Hütter, der sein Amt demnächst zurücklegen wird, den Grundtenor: „Die Lage der Austria ist ernst, das ist sie aber bereits seit eineinhalb Jahren. Daraus wurde auch nie ein Hehl gemacht, und unsere Mitglieder wurden und werden laufend über den aktuellen Stand und die aktuellen Zahlen informiert.“

Es müssen nun also schnell 150.000 Euro aufgetrieben werden. Über eine Sammelaktion unter den Mitgliedern soll das gelingen - mit dem Titel „gemeinsam schaffen“. Ziel ist nicht eine kurzfristige, sondern eine mittelfristige Sanierung, sagt Hütter: „Das brauchen wir, damit der Verein endlich wieder halbwegs sorgenfrei in die Zukunft blicken kann, und damit wir vor allem endlich wieder einmal ein Fußballspiel genießen können und uns nicht dauernd um wirtschaftliche Dinge sorgen machen müssen. Ich bin halbwegs zuversichtlich, dass die Austria-Familie diesen Kraftakt wieder einmal schafft.“

Termin Ende Mai nicht in Stein gemeißelt

Es sei beeindruckend zu welcher Leistung und zu welchem Zusammenhalt die Mitglieder und Fans der Salzburger Austria fähig sind, ergänzt der Noch-Obmann.

Nicht bestätigen wollte Hütter auf ORF-Anfrage, dass die 150.000 Euro fix bis zum 31. Mai aufgetrieben werden müssen. Sollte die Summe erst am 5. oder am 10.Juni beisammen sein, dann wäre das auch kein großes Problem, so Alexander Hütter wörtlich.

Große Sorgen vor Abstieg in Salzburger Liga

Neben den finanziellen Sorgen plagen den Regionalliga-Absteiger aber auch massive sportliche Probleme. Vor dem letzten Liga-Spiel am Samstag gegen Wörgl ist noch völlig offen, mit welchem Trainer und mit welcher Mannschaft die Austria kommende Saison nach dem Abstieg in die Salzburger Liga antreten wird.

