Untersberg: Mann auf Dopplersteig abgestürzt

Gerade noch konnte sich ein Wanderer auf dem Untersberg in Grödig (Flachgau) am Dienstag an Latschen festhalten, um nicht über einen Felsabbruch abzustürzen. Der 66-Jährige war auf dem Dopplersteig zehn Meter abgestürzt.

Ein Bergsteiger, der gerade talwärts unterwegs war, hörte die Hilferufe des Verunglückten, konnte den abgestürzten 66-jährigen Salzburger aber nicht sehen und verständigte die Einsatzkräfte.

Abgestürzter mit Hubschrauber geborgen

Vom Polizeihubschrauber „Libelle“ aus konnte der 66-Jährige aber rasch geortet und in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Grödig mittels Bergetau geborgen und ins Tal geflogen werden. Der Mann wurde mit Abschürfungen von der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Warum der Salzburger abgestürzt war, ist noch unklar.

