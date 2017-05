Fußballer Lukas Schubert findet Glück in Irland

Österreichs Fußball Nationalteam gastiert am 11. Juni in der WM-Qualifikation in Irland und damit auf jener Insel, die zur neuen Heimat des Salzburgers Lukas Schubert geworden ist. In Derry zählt Schubert zu den Publikumslieblingen.

Dass die Leute in Irland den Fußball leben bekommt Lukas Schubert tagtäglich hautnah mit. Der Salzburger prägte einst beim SV Grödig den Durchmarsch aus der Regionalliga West bis in die Bundesliga mit. Nun spielt der 27-Jährige seit einem Jahr für Derry City in der irischen Premier Division.

ORF

„Bevölkerung der Stadt liebt Fußball“

Derry ist mit 85.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Nordirlands. Der Fußball-Klub zog sich 1972 wegen des Nordirlandkonflikts aus der Meisterschaft zurück und nimmt seit 32 Jahren am Ligasystem der Republik Irland teil. Derry ist die neue durch und durch irische Heimat von Lukas Schubert: „Die Bevölkerung der Stadt liebt Fußball. Die Leute sind fußballerverrückt und alle sehr stolz auf ihren Fußballverein“, sagt der Mittelfeldspieler.

Als österreichischer Legionär in Irland ist es für Lukas Schubert Ehrensache, das WM-Qualifikationsspiel mitzuverfolgen. Geschaut wird mit Freunden im Peddars - seinem Lieblingspub.

ORF

Nach Herzmuskelentzündung zurück auf dem Platz

Schubert machte sich in seinem ersten Jahr einen Namen bei Derry City, er erzielte in 26 Partien vier Treffer. Auch Trainer Kenny Shiels weiß, was er an seinem Legionär hat: „Er arbeitet wirklich hart und gibt nie auf. Das ist es, was uns so an ihm gefällt.“ Ähnlich sieht es Derry-Abwehrspieler Conor McDermott: „Er ist ein sehr guter Spieler, seine Erfahrung hilft uns. Lukas ist voller Energie.“

ORF

Und das, obwohl er vor vier Jahren nach einer Herzmuskelentzündung seine Profi-Karriere unterbrechen musste. Das schweißte zusammen, sagt Schuberts Freundin Carina Brandstätter: „Wir sind alle unheimlich froh, dass er das geschafft hat und stolz, dass er wieder auf dem Fußballplatz steht und wieder spielen kann. Das ist schon eine Leistung.“ Lukas Schubert selbst hat durch die lange krankheitsbedingte Pause einen anderen Blick auf den Profifußball bekommen: „Ich schätze jetzt jeden Tag, den ich auf dem Fußballplatz stehen darf, noch viel mehr und auch jeden Tag, den ich gesund bin und auf der Welt sein darf.“

Lukas Schubert findet Fußball-Glück in Irland In seinem ersten Jahr in der irischen Liga hat Lukas Schubert den irischen Fußball kennen und lieben gelernt.

Links: