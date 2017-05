Illegaler Waffenhändler ausgehoben

Im Flachgau ist ein mutmaßlich illegaler Waffenhändler aufgeflogen. Der 83-Jährige soll 377 Waffen, Waffenteile und tausende Schuss Munition gelagert haben – einiges aus den Weltkriegen. Der Salzburger soll auch nach Deutschland verkauft haben.

Am 20. Mai gab es bei dem betagten Flachgauer eine Hausdurchsuchung. Im Vorfeld hatten Ermittler in Salzburg und Bayern intensiv zusammengearbeitet, weil der Verdächtige einige Geschäftskontakte nach Deutschland haben soll. Etwa zeitgleich zur Salzburger Durchsuchung wurden in Bayern drei Männer festgenommen – 70, 50 und 45 Jahre alt.

Funktionsfähige Kriegswaffen

Die drei Deutschen stehen in Verdacht, bei dem 83-jährigen Salzburger illegal Waffen bestellt und gekauft zu haben. Auch bei diesen Verdächtigen konnten laut Ermittlern Schusswaffen, Schwarzpulver und mehrere tausend Schuss Munition sichergestellt werden. Bei den im Depot des Salzburgers sichergestellten 377 Objekten befanden sich 28 Faustfeuerwaffen, mehrere Läufe für Maschinengewehre sowie zahlreiche Verschlussteile, aber auch diverses Kriegsmaterial, wie eine Panzergranate oder ein nicht demilitarisiertes Maschinengewehr.

Geständnis und Anzeigen

Der 83-jährige Besitzer, gegen den ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen wurde, soll gestanden haben. Er soll über einen längeren Zeitraum illegal Schusswaffen an nicht berechtigte Personen verkauft haben – auch nach Deutschland. Der Mann werde nach dem Waffengesetz und dem Kriegsmaterialgesetz angezeigt, teilt die Salzburger Polizei mit. Das Waffenlager wurde behördlich beschlagnahmt.

Die Ermittlungen in Österreich und Deutschlang gehen noch weiter. Offenbar gibt es weitere Verdächtige.