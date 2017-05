Verkehrschaos durch rabiate Kühe

In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) waren zwei rabiate Kühe am Montagabend die Ursache für ein Verkehrschaos. Sie sollen auch auf Passanten losgegangen sein.

Bei einem stundenlangen Polizeieinsatz versuchten die Einsatzkräfte, die beiden Kühe unter Kontrolle zu bringen, die unabhängig voneinander im Stadtgebiet unterwegs waren. Auf der Wiener Straße gab es einen langen Rückstau im Berufsverkehr. Es kam laut Polizei auch zu einem Auffahrunfall.

Offenbar keine Verletzten

Die Kühe dürften von der Wiese eines Bauern entkommen sein. Auf ihrer Odyssee durch das Stadtgebiet sollen sie in Panik geraten sein und mehrere Personen attackiert haben. Verletzt wurde niemand, heißt es bei den Einsatzkräften. Schließlich beendete der Köstendorfer Tierarzt die Flucht der Tiere mit seinem Betäubungsgewehr. Beide Rinder wurde zu ihrem Bauernhof zurückgebracht.

