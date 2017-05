Alte Privatfilme: Sammelaktion läuft gut

Seit gut zwei Monaten sind für eine zeitgeschichtliche Aktion des Landes Salzburg schon beinahe 8.300 Privatfilme beim Filmarchiv Austria abgegeben worden. Diese positive Zwischenbilanz ziehen die Organisatoren.

Noch bis Ende Oktober werden alte Amateurfilme aus und über Salzburg gesucht, um ein umfangreiches Archiv zu schaffen. Die Aktion hat auch für die Filmbesitzer große Vorteile. Sie erhalten die Originale mit einer digitalen Kopie zurück. Zum Beispiel kam Heinrich Schubert aus Eugendorf am Montag mit ganz besonderer Fracht in die Gemeindebibliothek seiner Heimat. Für die Aktion „Salzburg privat“ hat er alte Acht-Millimeter-Filme dabei.

„Es war große Leidenschaft meines Vaters“

Es sind viele persönliche Erinnerungen, die jetzt in einem öffentlichen Archiv landen sollen, schildert Schubert: „Filme auf Super 8 waren die große Leidenschaft meines Vater. Wir sind drei Brüder, und er hat in unserer Kindheit sehr viel gefilmt. Leider sind meine Eltern gestorben, und meine zwei Brüder und ich haben das Material übernommen. Abspielen ist nicht ganz so einfach. So haben wir auch von dieser Aktion gehört.“

Und den passenden Projektor hat der Eugendorfer auch gleich dabei. So gibt es in der Bibliothek gleich eine kleine Privatvorführung. Überhaupt weiß Schubert sehr genau, was auf den alten Filmrollen seines Vaters zu sehen ist: „Weihnachten, der einkehrende Frühling oder Großereignisse wie Firmung und Erstkommunion, aber großteils auch Urlaub.“

Allein in Eugendorf 35 Filme abgegeben

Die Eugendorfer Bibliothek ist eine von landesweit 60 Gemeindebüchereien, die als Sammelstellen dienen. Schubert ist nicht der erste, der dort in den letzten Wochen seine Filme abgegeben hat, erzählt Maria Aigner, Leiterin der Bibliothek: „Bei uns sind 35 Filme abgegeben worden bisher, dazu gibt es spannende Geschichten, was die Besitzer des Materials so erzählen. Sie freuen sich, wenn sie dazu noch DVDs von ihren Filmen wiederbekommen.“

Wer seine Filme bei der Aktion des Landes abgibt, bekommt eine DVD-Kopie - und kann die alten Rollen auf Wunsch auch im Filmarchiv Austria einlagern lassen. Das war bisher für rund 400 Besitzer von alten Filmen so attraktiv, dass sie schon mehr als 8.300 alte Filmrollen abgegeben haben.

Bis zu 18.000 zeithistorische Filme angepeilt

Die Organisatoren freuen sich über so viel Interesse, sagt Martina Berger-Klingler vom Amt der Landesregierung: „Wir sind nun noch nicht einmal bei der Hälfte der Zeit. Ich glaube, dass die 15.000 bis 18.000 angepeilten Einreichungen sicher erreicht werden. Viele Filme zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus.“

Shöne Aufnahmen wie zum Beispiel vom Betrieb der alten – seit vielen Jahren schon geschlossenen - Volksschule Tauglboden bei St. Koloman (Tennengau) bieten einen Einblick in vergangene Jahrzehnte. Die Filmsammelaktion des Landes läuft noch heuer bis Ende Oktober.

