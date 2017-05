Krebskranke Vierjährige bald geheilt

In Thalgau (Flachgau) dürfte ein knapp fünfjähriges Mädchen bald vollständig von Leukämie geheilt sein. Für sie und ihre Familie ist der Schock nach Bekanntwerden ihrer Krankheit nun einem großen Glücksgefühl gewichen.

Sofia singt, spielt und lacht wieder. Sie ist ein ganz normales Mädchen mit fast fünf Jahren, das Spaß hat mit seiner Schwester Magdalena hat. Das ist alles andere als selbstverständlich.

Kurz nach ihrem dritten Geburtstag erkrankte Sofia an Leukämie. Sie musste zur Chemotherapie und verlor ihre Haare. Das Kleinkind wird zur schwerkranken Patientin, erzählt ihre Mutter Andrea: „Sie musste 40 Tage in Quarantäne in einem einzigen Zimmer leben. Ich war meistens bei ihr, bin aber schon herausgekommen zu meiner kleineren Tochter. Aber die Sofia war die volle Zeit im Spital.“

ORF

Mutter: „Mich hat es viel stärker mitgenommen“

Neun Monate lang lag Sofia immer wieder auf der Krebsstation im Salzburger Landeskrankenhaus. Sie blieb stark. Ihre Mutter sagt, für die Kleine sei das sehr verständlich gewesen: „Sie sagte, ich bin halt jetzt hier. Und ich muss jetzt dableiben. Die Schwestern haben immer mit ihr gespielt. Ihr ist es im Spital recht gut gegangen. Für mich war die ganze Situation schwieriger.“

Seit ein paar Monaten ist Sofia wieder zu Hause. Man sieht ihr die Krankheit nicht an. Es ist laut Ärzten sehr wahrscheinlich, dass sie die Leukämie besiegt hat. Noch muss die Kleine ihre Tabletten nehmen.

Eigenes Service der Kinderkrebshilfe

Die Krankenschwester Ilse Haferl kommt immer wieder vorbei. Sie gehört zum vierköpfigen Regenbogenteam der Kinderkrebshilfe. Dieses hilft Familien mit kranken Kindern: „Das relativ normale Familienleben ist nach den Therapien für die Kinder sehr wichtig. Ganze Familien sind zum Teil auseinandergerissen, manche Kinder müssen auch zur Oma übersiedeln, weil ein Elternteil im Krankenhaus beim kranken Kind ist.“

Sofia liebt Tiere und ist nun wieder oft bei den Pferden in der Nachbarschaft. Das durfte sie monatelang nicht, weil die Chemotherapie das Immunsystem schwächte und jede Erkältung gefährlich gewesen wäre. Also keine Tiere, kein Besuch, kein Kindergarten: „Im Krankenhaus war es cool, aber bei den Pferden ist es cooler.“

Zu den Pferden darf sie wieder, in den Kindergarten auch. Und im Sommer endet Sofias Therapie. Die Familie hat nun wieder Normalität. Und das ist nach all den seelischen und körperlichen Ungewissheiten sehr sehr viel.