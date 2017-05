Salzburgs Wirtschaft wächst wieder

Die regionale Wirtschaft Salzburgs wird sich heuer weiter erholen und stärker wachsen als der Durchschnitt aller Bundesländer. Ökonomen rechnen mit Wachstum für ganz Österreich.

Immer mehr Fachleute erwarten, dass das regionale Wirtschaftswachstum in Salzburg heuer gut zwei Prozent des Brutto-Inland-Produktes betragen wird. Der bundesweite Durchschnitt liege dabei heuer bei 1,8 Prozent, sagen Experten der Uni Credit Bank Austria. Impulsgeber seien vor allem die immer noch spürbaren Effekte der Steuerreform. Besonders im Dienstleistungssektor, auf dem Bau und in der Industrie sei die Erholung deutlich spürbar, heißt es von den Volkswirten.

„Auftragslage ist ingesamt O.K.!“

Das prognostizierte Wachstum liegt zwar im einstelligen Prozentbereich, aber es sei immerhin ein Wachstum, sagt Helmut Eymannsberger von der Wirtschaftskammer Salzburg: „Heute wachsen prinzipiell keine Bäume mehr in den Himmel. Die Zeit von Wachstumsraten von vielen Prozent ist schon seit vielen Jahren vorbei. Faktum ist, dass Salzburger sicher unter den Bundesländern mit den höheren Wachstumsraten. Wichtig ist besonders die Entwicklung des Arbeitsmarktes.“

„Unternehmen sind zufrieden“

Da sei die Arbeitslosenquote heuer im ersten Quartal in der Warenherstellung und im Bauwesen um 9,6 Prozentpunkte gesunken. Experten relativieren jedoch. Es habe davor in Österreich so viele Arbeitslose gegeben wie noch nie. Damit sich der Markt wieder erholt, brauche es ein stärkeres Wirtschaftswachstum als das prognostizierte. Die Unternehmen seien aber zufrieden, resümiert Eymannsberger: „Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Aber zusammenfassend ist die Stimmung gut. Die Auftragslage ist O.K.!“

Für Vorarlberg und das Burgenland rechnen die Experten mit dem deutlichsten Wachstum. Schlusslicht dürfte Niederösterreich werden - mit einem Plus von knapp mehr als einem Prozent.

