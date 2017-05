Industriebetrieb baut Naturspielplatz

In Tamsweg (Lungau) entsteht auf dem Betriebsgelände einer erfolgreichen Baufirma ein großer und bisher in Salzburg einzigartiger Naturspielplatz. Ein Unternehmer investiert eine Million Euro in das Projekt.

Im Betriebskindergarten der Firma Pagitsch kümmern sich zehn Pädagoginnen um 57 Kinder. Diese kommen nur zu einem Viertel von Mitarbeitern des Betriebes für Innenaus- und Trockenbau, drei Viertel aus anderen Familien in Tamsweg und Umgebung.

pagitsch.at

Auch für Öffentlichkeit zugänglich?

Mit dem neuen Spielplatz sollen Kinder die Erscheinungen der Natur spielerisch viel besser kennenlernen, sagt Anja Jesner vom Betriebskindergarten: „Es wird einen großen Hügel zum Klettern geben, eine Quelle direkt vor dem Haus, Matschbereich, Plantschbecken, ein kleines angedeutetes Bergwerk, eine Naturtribüne, Feuerstelle, Biotop, Gewächshaus und Hochbeete.“

Es werde darüber nachgedacht, den neuen Spielplatz an Wochenenden, wenn kein Kindergartenbetrieb stattfindet, eventuell auch öffentlich zugänglich zu machen, sagt Firmenchef Rupert Pagitsch. Er investiert in den großzügigen Naturspielplatz fast eine Million Euro.

Ab Herbst kann gespielt werden

Der Unternehmer beschäftigt in seiner Firma für Trockenbau inzwischen fast 200 Mitarbeiter und ist einer der größten Arbeitgeber im Lungau. Im Herbst soll der neue Spielplatz fertig sein.

