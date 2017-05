Betrunkener droht mit Amokfahrt

In Bischofshofen (Pongau) soll ein 47-jähriger Mann am Samstag kurz vor 23.00 Uhr der Polizei telefonisch eine Amokfahrt angekündigt haben. Er wurde ausgeforscht und in einem Lokal festgenommen.

Der Einheimische wählte den Notruf und sagte laut Ermittlern, dass sein Auto eine Waffe sei. Er werde Passanten niederfahren und auf einschreitende Polizisten schießen. Im Zuge der Fahndung wurde der Anrufer ausgeforscht und gegen 1.00 Uhr in einem Lokal in Bischofshofen festgenommen.

Verdächtiger hat gar kein Auto

Der schwer betrunkene Mann - er hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut - zeigte sich nicht geständig. Allerdings soll er bekannt dafür sein, in betrunkenem Zustand zu derartigen Aussagen zu neigen. Er dürfte den Notruf aus dem Lokal aus abgesetzt haben. Ein Auto besitzt der Verdächtige nicht. Er wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt und wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

Link: