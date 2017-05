April brachte Plus im Tourismus

Der vergangene April war ein guter Monat für den Tourismus in Stadt und Land. Das zeigt die Statistik, die die Landesregierung nun veröffentlicht. Grund für das Plus sind laut Experten die späten Ostern, die das Frühjahr bereicherten.

Gerald Lehner

1,4 Millionen Mal haben Urlaubsgäste im vergangenen April in Betten von Salzburger Beherbergungsbetrieben übernachtet. Das waren um 72 Prozent mehr als im April 2016. Karwoche und Osterfeiertage haben viele In- und Ausländer in Stadt und Land Salzburg ihre Urlaube verbringen lassen.

Ungünstige Lage der Feiertage

Die gute Bilanz im April kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die abgelaufene Wintersaison recht durchwachsen war. Der Wintereinbruch ließ sehr lange auf sich warten. Die Feiertage zu Weihnachten und über Neujahr lagen aus touristischer Sicht ungünstig. Umso erfreulicher ist es für den Tourismusreferenten und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), dass die mehr als 15 Millionen Nächtigungen von November bis April insgesamt nicht viel weniger waren als im Winter davor. Und das Vorjahr war ein Rekordjahr.

Minus gegenüber 2015/16 nur 0,4 Prozent

Das Minus des vergangenen Winters im Vergleich betrage gerade einmal 0,4 Prozent, sagt Haslauer. Der Erfolg es heimischen Tourismus liegt nach seiner Einschätzung in der Kooperation von Betrieben, Tourismusgesellschaften, Seilbahnwirtschaft und der Tourismusgesellschaft des Landes. Diese würden mit vereinten Kräften die nationale und internationale Aufmerksamkeit für Urlaube in Salzburg erhöhen.

Größtes Plus in Pinzgau und Pongau

Laut Statistik haben Pinzgau und Pongau am meisten von der guten Lage im April profitiert. Beide Bezirke verzeichneten ein Nächtigungsplus von jeweils 30 Prozent.