Wüster Streit mit Schreckschusspistole

In der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Samstag zwei Männer auf der Straße in Streit geraten. Später soll der beteiligte Syrer ein Klappmesser gezückt haben, worauf der Türke laut Polizei seine Schreckschusspistole abgefeuert hat.

Weil die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte, rief ein Augenzeuge die Polizei. Unmittelbar bevor die Streifenwagen eintrafen, seien dann auch Schüsse gefallen sein, sagen Ermittler. Der 39-jährige Türke und der 21-jährige Syrer seien unverletzt geblieben. Der Türke habe dann die Waffe weggeworfen und sei mit seinem Auto geflüchtet. Er konnte mit seiner Beifahrerin von der Polizei kurz darauf bei einer nahen Tankstelle entdeckt werden.

Beide Männer vorläufig festgenommen

Im Wagen wurden ein getarnter und verbotener Elektroschocker gefunden, in einer Wiese unweit des Tatortes die Schreckschusspistole. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen fest. Sie werden angezeigt. Gegen den Türken wurde zudem ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Ein Motiv für die gegenseitigen Provokationen und Drohungen ist bisher nicht bekannt.