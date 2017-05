Katzenbabys in Paket aus Polen entdeckt

In einer Holzkiste, die aus Polen zu einer Firma nach Puch bei Hallein (Tennengau) geliefert wurde, fanden Mitarbeiter zwei Katzenbabys. 900 Kilometer waren sie ohne Katzenmutter unterwegs. Die beiden werden im Tierheim betreut.

Erst nach intensiver Suche auf dem Gelände des Ofen-Herstellers fanden die Mitarbeiter die beiden Kätzchen. Durch das leise Miauen der Katzen waren sie auf das Paket aus Polen aufmerksam geworden. „Die Ware wird in Polen im Freien gelagert, deswegen vermuten wir, dass die Katzenmutter ihre Jungen in der Kiste geboren hat und sie auch gefüttert hat. Dann wurde die Kiste aber nach Salzburg geladen und da haben wir sie dann schreien gehört“, schilderte Logistikleiter Josef Enhuber.

Haas&Sohn

Kätzchen werden von fremder Katzenmutter versorgt

Die Katzenbabys werden im Tierheim Hallein (Tennengau) gepflegt. Weil sie keine leibliche Mutter mehr haben, wurden sie einer fremden Katzenmutter „untergejubelt“. Sie kümmert sich um die beiden Kätzchen. Das passiere auch in der Natur gelegentlich, erklärte Christine Beck vom Salzburger Zoo in Hellbrunn. „Es kommt in der Natur vor, dass fremde Mütter Babys aufziehen. Das ist aber ein absoluter Glücksmoment, dass sie so eine Katzenmutter gefunden hat, die sie auch um die kleinen Kätzchen kümmert“, sagte Beck. Anfang Juni dürfen die beiden Katzenbaby dann aus dem Tierheim in ihr neues Zuhause in Salzburg einziehen.